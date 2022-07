Vindo da elite britânica, jornalista com uma carreira polémica que passou por Bruxelas, Boris Johnson foi um dos principais obreiros do Brexit, que ainda não se sabe quanto vai custar ao futuro do Reino Unido. Agora acaba de se demitir da liderança do governo com sede em Downing Street, 10, vítima do seu próprio carácter, marcado pela forte presença da mentira, da fraude política e do ‘instinto do Rebanho’ que, na política, não costuma perdoar.









Ver comentários