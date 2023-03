Dos dois anos de pandemia ficaram-nos vários medos e um deles é, seguramente, o medo do contágio. Todos tememos que uma mão desprevenida nos possa trazer o contacto com o vírus da gripe ou com outros que entretanto tenham sido postos a circular. Mas agora estamos a lidar com o medo de outro contágio, ou seja, o medo do contágio dos colapsos da banca, que se manifestaram com a falência muito recente do Silicon Valley Bank, na Califórnia, e com a perda de peso financeiro do Credit Suisse.









Ver comentários