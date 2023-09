No dia 11 de setembro de 1973, cheguei cedo à redacção do ‘República’ e levava comigo a preocupação com o que se passava em Santiago do Chile, onde mulheres da extrema-direita, mobilizadas pela CIA, andavam pelas ruas com tachos e panelas, tentando isolar e derrubar o governo da Unidade Popular de Salvador Allende.









