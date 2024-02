Aos 19 anos, com o título de campeão mundial na prova de 50 metros de mariposa, em 22,97 segundos, Diogo Ribeiro, um jovem de Coimbra confirma em Doa, no Catar, o seu estatuto único na história do desporto português, depois de já ter ganho a medalha de prata no Japão.Foi comovente vê-lo a ouvir tocar o Hino Nacional, com a vontade assumida de estar nos Jogos Olímpicos de Paris para se reencontrar com os seus êxitos mundiais.









