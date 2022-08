Winston Churchill, com uma longa e brilhante carreira política, afirmou-se, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, também como um grande chefe militar, a par de Estaline e de F. D. Roosevelt.



Fez algumas das mais brilhantes e engenhosas afirmações políticas do século XX. "Estou sempre pronto a aprender, mas não gosto que me dêem lições" – foi apenas uma delas.









