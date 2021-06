Os evidentes sinais de fragilidade da nossa vida democrática, agravam-se com a agressividade populista e com a ideia de que se pode encontrar uma alternativa autocrática. Isso reflecte-se, inevitavelmente, nos números e nos factos que um estudo recente confirma. Na realidade, e tendo como referência um estudo realizado por encomenda do Expresso, os portugueses surgem entre os povos mais desconfiados da Europa no que diz respeito à saúde da democracia....