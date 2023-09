As joias sempre foram e continuam as ser formas muito visíveis de concentração e de exibição de riqueza, como ainda recentemente se viu com as oferecidas a Jair Bolsonaro pela Arábia Saudita e depois comercializadas em condições muito pouco claras por um adjunto militar do ex-Presidente.



A leiloeira Chistie’s decidiu cancelar a segunda parte do leilão das joias da milionária austríaca Heidi Horten, falecida em 2022, por terem sido doadas a essa senhora por quem fez fortuna durante o III Reich, apoderando-se de bens e negócios de judeus perseguidos.









Ver comentários