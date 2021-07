O que Berardo terá de contar

A comissão de inquérito parlamentar que ouviu os grandes devedores da Caixa Geral de Depósitos contribuiu para que os deputados e a opinião pública percebessem traços fundamentais do carácter e da relação dos devedores com a banca e com a vida. Sobre as dívidas ficou a saber-se pouco e por vezes de uma forma tristemente hilariante.A detenção de José Berardo e do seu advogado relançou o assunto no espaço mediático e conduziu à constituição de mais 10 arguidos, entre os quais se encontram o filho de Berardo e de Santos Ferreira, ex-presidente da CGD. Figura de referência da vida museológica e financeira, o madeirense Berardo teve uma juventude ligada à África do Sul, onde se destacou na exploração de minas, ao mesmo tempo que se afirmava progressivamente como coleccionador de arte.