Embora seja ainda cedo para se fazerem os balanços finais, é justo darmos como certo que o vírus pandémico com as suas variantes já mudou aspectos fundamentais da nossa vida colectiva. Só daqui a alguns anos perceberemos com clareza o muito que mudou.Nestes quase dois anos mudou o olhar das pessoas sobre o envelhecimento e a velhice, tenha-se ou não familiares remetidos à solidão dos lares.