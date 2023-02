Durante décadas vivemos o terror e a tensão da Guerra Fria, com a permanente ameaça de confrontação armamentista e com a caça aos espiões nas grandes cidades onde se jogavam os interesses diplomáticos estratégicos. Aparentemente, tudo terminou com a queda da União Soviética em 1991, sendo essa a fonte de que hoje se alimenta a ambição imperialista de Putin, interessado, sob o signo de Estaline, em refazer geograficamente o que foi a União Soviética.









Ver comentários