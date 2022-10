Recorrendo a referendos absolutamente inaceitáveis à luz do direito internacional, a Rússia de Putin, com exibicionismo demagógico, já considera serem territórios nacionais as províncias de Lugansk e Donetsk, posição totalmente inaceitável para Ucrânia, que respondeu com o pedido formal de adesão à NATO, o que agudiza, inevitavelmente, o conflito bélico e as tensões entre o Ocidente e a Rússia e os seus aliados.









