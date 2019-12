O trabalho que matou

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Angela Merkel decidiu em boa hora visitar o campo de concentração e extermínio de Auschwitz, visitado antes pelos chanceleres Helmut Schmidt e Helmut Kohl, em 1989 e 1995. Levou com ela uma doação de 60 milhões de euros destinada à construção do memorial do museu.Visitei Auschwitz em Outubro de 1975, integrado na comitiva do Presidente Costa Gomes, em visita à Polónia e à União Soviética.... < br />