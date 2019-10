O último grande alfarrabista

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Era, por certo, o mais velho alfarrabista português. Morreu há poucos dias com um século de vida completado em Abril. Chamava-se João Rodrigues Pires e foi condecorado Por Marcelo Rebelo de Sousa em Abril passado. Uma homenagem discreta e justa.Sendo jornalista no ‘Diário de Lisboa’ e depois no ‘República’, ainda o conheci no seu ‘Mundo dos Livros’, um verdadeiro monumento para quem amava os livros antigos e ... < br />