O vazio deixado por Elis Regina

A morte de Elis Regina, há 40 anos, foi um choque brutal para todo o meio artístico brasileiro e português, porque ela era um caso impressionante de talento e comunicabilidade e porque tinha apenas 36 anos, três filhos muito pequenos e uma carreira imensa para cumprir no Brasil e no mundo. Vi-a actuar no Teatro Villaret, em Lisboa, e conversei com ela, fascinado com a sua energia inexcedível, com a sua qualidade interpretativa e com a suja capacidade de fazer da música uma ponte de afecto e cumplicidade com o público.