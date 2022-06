Fui colega de Mário Mesquita na Faculdade de Direito, a partir do final de 1968, e seu camarada de redacção no ‘República’, onde o vi, à distância, ser fundador do PS, em Abril de 1973 e onde, junto de Álvaro Guerra, nosso amigo comum, assistimos à preparação do que viria a ser o triunfo militar de Abril de 1974.









Ver comentários