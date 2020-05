O vírus que não poupa livrarias

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A Livraria Barata, na Avenida de Roma, em Lisboa, luta pela sobrevivência, à semelhança do que acontece com muitas outras em vários pontos do País, devido aos danos causados pela pandemia à área da cultura, com o livro numa posição muito fragilizada.Conheci a Barata desde o fim dos anos sessenta e depois fui seu vizinho no início da década seguinte. Lembro-me bem de António Barata, sempre reservado e de ...