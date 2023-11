Barak Obama foi, durante dois mandatos, Presidente dos Estados Unidos e sabe bem o poder que tinha na Casa Branca. Nunca teve uma relação especialmente cordial com o primeiro-ministro israelita e é com base no conhecimento da política e do mundo que afirma que “todos somos cúmplices da guerra” e que a violência sobre os palestinianos em Gaza é “intolerável”, sabendo que estas palavras desafiam a visão estratégica de Biden e de Blinken, no alinhamento permanente com Israel e com o seu governo.









Ver comentários