Odessa ocupa um lugar crítico na guerra entre a Rússia e a Ucrânia devido ao papel estratégico que desempenha no acesso do país ao mar. É uma cidade de grande riqueza patrimonial cuja população tudo faz para resistir ao invasor russo.Há um escritor cuja obra se identifica com Odessa e que se chama Isaac Babel, de origem judaica, que se afirmou como jornalista e escritor, chegando a acreditar no ideal marxista.