Olimpíadas dividem o público japonês

As Olimpíadas de 2020, com um ano pandémico de atraso, estão a decorrer, envoltas numa controvérsia que deixa o Japão muito dividido. São muitos os japoneses, num país hiperdesenvolvido, que consideram que os Jogos Olímpicos não deveriam ter-se realizado nas actuais condições sanitárias. Os portugueses têm uma representação de muita qualidade e estão a esforçar-se para não trazerem apenas diplomas de participação. Merecem muito mais. Telma Monteiro infelizmente já ficou pelo caminho.Esta edição dos Jogos é a mais cara de sempre e já deixou as portas abertas, com o apoio e a presença de Emmanuel Macron, para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024.Entretanto, muito vai acontecer no mundo, com destaque para os flagelos provocados pelo gravíssimo desequilíbrio climático.