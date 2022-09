A Hungria, que se libertou há anos do regime soviético e passou a integrar a União Europeia, tem sido com a arrogância e com as provocações do seu líder Viktor Orbán um factor de instabilidade e insegurança que agora levou a estrutura continental que integra a decidir o que lhe vai acontecer. Sempre dividido entre a Rússia e o resto do continente, Viktor Orbán viu o Colégio de Comissários da União Europeia aplicar por unanimidade sanções no valor 7,5 mil milhões de euros ao país, que foi do almirante Horthy, aliado dos nazis, que se exilou no Estoril e morreu em Portugal.









