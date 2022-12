Os carrascos da democracia

Na década de 20 do século passado, figuras como Benito Mussolini e Adolf Hitler quiseram mudar a história da Europa e do mundo, abrindo as portas ao que viria a ser a tragédia da II Guerra Mundial, que matou mais de 60 milhões de pessoas em vários continentes.



Portugal não esteve longe desse horizonte sinistro porque Sidónio Pais, professor universitário de Matemática e embaixador de Portugal em Berlim, liderou um golpe militar que o levou durante um ano à Presidência da República, até ser assassinado a tiro na Estação do Rossio em Dezembro de 1918.









