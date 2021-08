Pedro Tamen: um dos grandes

Foi um dos mais destacados poetas portugueses contemporâneos e também um grande tradutor que verteu para português com rigor e elegância obras de Garcia Marquez, Marcel Proust e do exilado cubano Reynaldo Arenas. Também escreveu teatro.Licenciado em Direito em Lisboa, esteve ligado à criação da revista ‘O Tempo e o Modo’, com figuras como António Alçada Baptista, dirigiu literariamente a Moraes Editores até 1975 (incluindo a sua excelente colecção de poesia), tendo depois sido administrador da Gulbenkian, até à reforma que lhe permitiu dedicar mais tempo à tradução e à poesia. Livros como ‘A Tábua das Matérias’ e ‘O Livro do Sapateiro’ mostram-nos etapas essenciais do seu minucioso e muito exigente labor poético. Nunca se tendo envolvido nas pequenas querelas da literatura, era muito lido e admirado por outros poetas.