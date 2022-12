A China, mesmo com a dinâmica repressiva imposta por um partido único, está a enfrentar um período de grande instabilidade, desde logo porque, consciente de que foi no seu território que a Covid se impôs ao mundo, pretende evitar uma nova e devastadora propagação do vírus.



Em cidades como Xangai, a população cansou-se da dureza das medidas restritivas e veio para as ruas exigir liberdade, o afastamento quase impossível de Xi Jinping e o fim das medidas proibitivas que tanto lhe condicionam a vida de todos os dias.









Ver comentários