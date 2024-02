Apirataria, com novas ou velhas tecnologias, é um fenómeno que nunca deixa de atormentar os criadores de cultura e arte.



O filme "Openheimer" e a série "The Last of Us" foram os mais pirateados na internet em 2023. Na realidade, a apropriação ilícita de conteúdos criativos priva as salas de cinema e as plataformas de "streaming" de milhões de euros de receitas.









Ver comentários