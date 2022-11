A estrutura de missão para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, coordenada pela académica Maria Inácia Rezola, que tem estudado com rigor e persistência os movimentos militares e políticos que abriram as portas ao 25 de Abril triunfante, acaba de editar o volume ‘Primaveras Estudantis - Da Crise de 1962 ao 25 de Abril’.









Ver comentários