As salas de cinema reabriram as portas após três meses de inactividade total imposta por um duro ciclo de confinamento. Enfrentaram a falta de público e o desgaste causado pelo “streaming” de que a Netflix é o mais expressivo exemplo. A queda de receita bruta e a de espectadores representou uma perda de valores da ordem dos 75 por cento.





As pequenas salas com ciclos de reencontro com a obra de grandes realizadores conseguiram sobreviver....