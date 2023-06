André Gide foi um dos mais importantes e influentes escritores franceses do século XX, reconhecido por amigos como Paul Valéry e por outros, como Albert Camus. Era importante e essencial para Estaline e para a liderança comunista que ele visitasse o país e o elogiasse, estando outros escritores como o soviético Ilya Ehrenburg e o comunista francês Louis Aragon, casado com Elsa Triolet, muito empenhados no êxito dessa "tarefa" (para usar um termo grato à militância comunista).









Ver comentários