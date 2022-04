O escritor George Orwell (1903-1950), um dos mais importantes do século XX, entrou no domínio público, o que significa que as suas obras de referência, como ‘1984’ ou ‘Animal Farm’, entre outras, vão ter, a partir deste ano, sucessivas edições. Orwell escreveu um dia que “a forma mais rápida de terminar uma guerra é perdê-la”.









