O jornalista Dmitry Muratov, nascido em Samara, em 1961, foi editor-chefe do jornal ‘Novaya Gazeta’, entre 1995 e 2017. É um dos mais prestigiados e credíveis jornalistas russos. Em 2021 foi-lhe atribuído o Prémio Nobel da Paz.No dia do funeral de Mikhail Gorbachev, muitos foram os que ficaram surpreendidos por vê-lo a avançar à frente da urna com um retrato grande do ex-Presidente da União Soviética.









