A Agência Espacial Europeia escolheu os seus novos astronautas e ficámos a saber que, entre eles, não houve lugar para nenhum português, embora houvesse vários interessados com boas candidaturas.



No entanto, o júri conseguiu integrar no elenco um parastronauta, ou seja, pela primeira vez um astronauta com um grau bem definido de deficiência física.









