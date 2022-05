Imagens provenientes da guerra na Ucrânia mostram a cabeça de uma estátua perfurada com um tiro na testa pela artilharia russa. A figura celebrada com a estátua é o poeta Taras Shevchenko que também foi homenageado em Lisboa com um busto criado pelo escultor Hélder Carvalho. Shevchenko, que morreu com apenas 47 anos, foi também pintor e um grande lutador pela liberdade, tendo escrito: "Convosco está a verdade e a glória/ e a sagrada liberdade.









