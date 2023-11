A solidão é um facto social e psicológico que afecta crescentemente a vida das sociedades. Já era um fenómeno preocupante antes da pandemia, mas o quadro sanitário agravou-o de forma considerável. Aumentou de forma muito visível o número das pessoas que se isolaram em casa, "amarradas" à televisão e sem terem laços de compromisso afectivo e social que as fizessem estar com os outros e partilhar com eles a sua visão da sociedade e das relações humanas.









