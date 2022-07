A população do Sri Lanka, sobretudo em Colombo, saiu para as ruas e derrubou o poder político, invadindo as residências oficiais do Presidente da República e do primeiro-ministro. Muitos foram os que decidiram invadir os quartos e saltar para as piscinas, mostrando a diferença profunda que existe entre a sua vida quotidiana e a dos políticos profissionais no exercício de funções.









