Tempo de unidade em Aveiro

Houve um dia em que a canção ‘Grândola, Vila Morena’, de José Afonso, estreada em Santiago de Compostela, desempenhou um papel político e simbólico especial. Foi na noite de 7 de Abril de 1973, no Teatro Avenida, em Aveiro, num momento cimeiro do III Congresso da Oposição Democrática, que juntava naquela cidade alguns dos nomes mais representativos da oposição à ditadura, com destaque para figuras como José Manuel Tengarrinha, António Macedo, Domingos Abrantes, acabado de sair de uma das prisões do Estado Novo, Raul Rego, director do vespertino ‘República’, Maria Barroso e outros resistentes, em regra identificados com o PCP ou com o PS, que acabara de ser criado na Alemanha, por sinal com um voto contra da mulher de Mário Soares.









