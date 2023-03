Na noite de 29 de Março de 1974, quando a Casa da Imprensa ia entregar os prémios de imprensa do ano anterior no Coliseu dos Recreios, com a polícia de choque a cercar o edifício e muitos pides dentro da sala, Fernando Tordo e José Carlos Ary dos Santos encontravam-se na sala por terem vencido o Festival RTP da Canção com a magnífica ‘Tourada’.









