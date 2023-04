Trump a braços com a justiça

Donald Trump está acusado pelo facto de os seus directores de campanha terem pago 130 mil dólares a uma actriz porno para não divulgar relações tidas com o então ainda ex-Presidente em 2006. Trump quer dar visibilidade mediática à detenção com a esperança de obter dividendos eleitorais em 2024.



Contudo, os crimes maiores do ex-Presidente são, na realidade, o incentivo dado aos assaltantes do Capitólio, num atentado sangrento e vergonhoso contra a vida democrática e institucional dos Estados Unidos, e a tentativa de manipular a votação na Geórgia para obter votos que desejava ter para conseguir vencer Joe Biden nas urnas.









