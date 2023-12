Estruturas associativas e escolares preparam-se já para comemorar os 50 anos do 25 de Abril, momento especial de unidade, convergência e mobilização que irá fortalecer o nível de cidadania de centenas de milhares de pessoas. A SPA, com um livro sobre o fenómeno da censura, que castrou o trabalho criativo durante meio século, com uma antologia que junta centenas de letras de canções escritas ao longo de várias décadas e com o apoio a um livro com fotografias de Alfredo Cunha sobre o 25 de Abril, associa-se a este ciclo comemorativo que não pode tratar Abril como um fenómeno arqueológico que o tempo imobilizou.









