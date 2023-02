A ambição imperialista de Putin e do Kremlin levou a Rússia há um ano a invadir a Ucrânia, trazendo de volta a guerra à Europa e criando a ilusão de que, com dezenas de milhares de mortos, será possível recuperar territorialmente o que foi a União Soviética, com Estaline de novo celebrado e com uma presença forte e decisiva da Igreja Ortodoxa, que apoia incondicionalmente o esforço de guerra, que o discurso oficial não menciona como tal.









Ver comentários