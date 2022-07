Shinzo Abe ex-Primeiro-Ministro japonês, que foi o que mais tempo se manteve no cargo depois da II Guerra Mundial, foi assassinado pelas costas com dois tiros, em Nara, onde participava num comício. O Japão é um país com baixa criminalidade em que o acesso às armas é quase impossível. Por isso, a arma que o matou era quase artesanal e foi disparada por um indivíduo de 41 anos, que prestou serviço na força naval do país e se encontra desempregado.









