Um militante da memória

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.03.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Político fora do activo, comentador e investigador de História Contemporânea, fez do seu projecto Ephemera um acontecimento cultural e político pelo modo como preservou testemunhos e documentos que ilustram e complementam décadas da nossa vida colectiva.Assim, Pacheco Pereira, agora com Armazém aberto no Barreiro, numa cerimónia em que esteve o Presidente da República, a ministra da Cultura e Ramalho Eanes, transformou-se, com o ...