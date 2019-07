UNESCO ajuda mas não faz

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 28.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Com a experiência que tem de reconhecer por esse mundo fora os espaços, as construções e as valências que fizeram e fazem história, a UNESCO decidiu, em boa hora para Portugal, consagrar como património mundial o Santuário do Bom Jesus de Braga, o Real Edifício de Mafra e o Museu Machado de Castro em Coimbra.Por seu turno, a Ordem dos Arquitectos defendeu em comunicado "uma política responsável para a paisagem ... < br />