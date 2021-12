Já se encontra no espaço o maior telescópio espacial de sempre, chamado James Webb, que ficará a mais de um milhão de quilómetros da Terra, sendo 100 vezes mais potente que o Hubble, que se encontra no espaço desde 1990.O Webb irá procurar a luz das primeiras estrelas que surgiram no universo.O dia do lançamento foi exemplarmente escolhido: uma véspera de Natal, caracterizada por um acentuado e arrastado vazio informativo.