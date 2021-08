Foi há 50 anos, no princípio de Agosto de 1971, ainda com a ditadura a limitar-nos, que Vilar de Mouros acolheu o primeiro festival “pop” realizado em Portugal que contou, ao longo de três dias, com a presença de cerca de 30 mil pessoas.Eu era então um jovem repórter do ‘Diário de Lisboa’ e estive lá para escrever uma reportagem intitulada ‘o Pop Está no Papo’.