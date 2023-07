As eleições gerais em Espanha, com toda a diversidade e tensão que as caracterizaram, constituíram uma demonstração da vitalidade da vida democrática, que agora envolve um lento e complexo processo de negociação, em busca da maioria que viabilize a formação de um governo para os próximos quatro anos, sem que fiquem abertas as portas para novas eleições.









