Estreado no dia 5 de Abril de 1976, o filme ‘Os Homens do Presidente’, de Alan J. Pakula, com Robert Redford e Dustin Hoffman nos principais papeis, inspirados nas figuras dos repórteres Bob Wodward e Carl Bernstein, ambos do ‘Washington Post’, foi um retrato poderoso e oportuno do escândalo Watergate, um dos maiores do século XX, que dividiu profundamente a América política e deixou cicatrizes abertas que ainda hoje atormentam os norte-americanos, sobretudo quando pensam nas próximas eleições presidenciais e no desejo que Donald Trump tem de regressar à Casa Branca.









Ver comentários