Zuckerberg mais vulnerável

Aos 37 anos, Mark Zuckerberg, ex-aluno de Harvard, continua a ser um dos homens mais ricos do mundo, graças ao êxito do seu Facebook, que acabou de registar um ‘apagão’ cuja origem ainda não foi convenientemente revelada e que vulnerabiliza os dados de muitos milhões de utilizadores.Zuckerberg, que se tem tornado ainda mais notado e controverso devido à sua ambição ilimitada e à arrogância com que lida com os órgãos de decisão política nos Estados Unidos, perdeu um valor assombroso com esta interrupção abrupta do seu gigante tecnológico, continuando a não transmitir confiança e segurança a quem usa o seu Facebook e outras redes associadas.