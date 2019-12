Com este VAR não dá!

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para quem gosta, comenta, apenas observa ou vive do (e de) futebol a pior coisa que lhe pode acontecer é concluir que acontecimentos colaterais tenham tido influência direta no desenrolar dos jogos e, consequentemente, nos resultados.Sou a favor de tecnologias que ajudem a confirmar, se for caso disso, que a verdade no Desporto não seja apenas uma figura de retórica. Mas, sinceramente, alguém pode ficar descansado com o desempenho do VAR no futebol portuguê... < br />