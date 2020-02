Firmeza de ‘deus’ grego!

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

É com vitórias como aquelas que os dois principais candidatos conseguiram nesta jornada que se ganham campeonatos. A do FC Porto, conseguida com um golo fantástico de Alex Telles quando já pintava o empate e que fez explodir o vulcão em que se encontrava o Dragão, ficou muito marcada por enorme ansiedade dos jogadores de Sérgio Conceição.Já a do Benfica, conseguida no difícil terreno do Gil Vicente (travou dragõ...