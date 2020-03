Tudo mudou em apenas 24 dias…

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Em escassos 24 dias, período em que se disputaram quatro jornadas, a Liga sofreu (profunda) alteração que quase nenhum de nós previa, fosse qual fosse a cor do adepto: aproveitando forte intermitência exibicional do até então incontestado líder, Benfica, o FC Porto, pela segunda vez na competição (a outra foi no final da 8. jornada, quando dividia o comando com o seu rival), consegue chegar ao tão ambicionado trono. Para ...