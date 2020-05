Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Iluminar o mundo é uma coisa complexa. Quando se é dotado de um talento técnico excepcional e as profundezas do pensamento o levam a romper com o mundo em vez de lucrar com ele é essencial, como vimos na coluna anterior, a questão do alvo. Um hacker genial como Rui Pinto tem imensa responsabilidade social e política. É por isso que os seus movimentos são escrutinados e causam desconfiança entre os partidários da ordem estabelecida ...